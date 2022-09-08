Yozgat haber | Yozgat'taki Fuarda Tarım Aletlerine Bakan Çok, Alan Yok

Yozgat haberler: Yozgat’ta bu yıl 12’ncisi düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı. Fuarda sergilenen tarım aletlerini inceleyen çiftçiler, fiyatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yozgat Ziraat Odası’nın eski başkanlarından Süleyman Çatalyürek, "Eski tarım aletleriyle yetinmek zorunda kalıyoruz. Bu alete ihtiyacım var ama alamıyorum. 1990 model makine ile işimi görüyorum halen" dedi.

Yozgat'ta bu yıl 12'ncisi düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı. Fuarda sergilenen tarım aletlerini inceleyen çiftçiler, fiyatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yozgat Ziraat Odası'nın eski başkanlarından Süleyman Çatalyürek, "Eski tarım aletleriyle yetinmek zorunda kalıyoruz. Bu alete ihtiyacım var ama alamıyorum. 1990 model makine ile işimi görüyorum halen" dedi.

Yozgat'taki fuar alanında pazar gününe kadar açık kalacak olan fuarda tarıma dayalı ürünler, tarımda kullanılan ekipmanlar yer alıyor. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, tarım ve hayvancılık grubunda hizmet veren 183 firmanın fuarda stant açtığını bildirdi. Yozgat Valisi Ziya Polat, protokol üyeleriyle birlikte fuarın açılışını yapıp ardından da stantları gezerek bilgi aldı.

"1990 MODEL MAKİNA KULLANIYORUM"

Fuardaki stantları gezen Yozgat Ziraat Odası'nın eski başkanlarından Süleyman Çatalyürek, tarım aletleri fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Geçen yıl 80 diş tırmık 13 bin lira, 14 bin lira civarındaydı. Burada bugün 45 bin lira civarında" dedi. Geçen yıl buğdayın 3 bin lira, bu yıl 6 bin lira olduğunu aktaran Çatalyürek, tarım makina ve aletlerinin fiyatının ise üçe katlandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bunu alabilecek bir pozisyonda değilim. Demir aletinde bu kadar fahiş fiyatı doğru bulmuyoruz. Buğday geçen sene 3 bin lira civarındaydı, 6 bin lira oldu, 6 bin 500 lira oldu. Artı bin lira da desteği var. Akaryakıt; geçen sene 6 bin lira ile sezonu kapattık, şu anda 24 lira bir litre mazot. Geçen yıl 4 bin liraydı DAP gübre, geçen gün aldım 18 bin 400 lira. Bir ton çinko 20-20-12 bin 500 lira, dün itibariyle fiyat söylüyorum. Geçen yıl 4 bin liraya birisini, 3 bin liraya birisini almıştık. Çiftçilik her geçen gün zayıflıyor, bu da iyi bir gidişat değil. Geçmişte Zirai Donatım Kurumu vardı, tarım aletleri üretirdi. Şimdi tarım aletlerini özel sektör yapıyor, fiyatları çok yükseltiyorlar. Kontrol mekanizması pek yeterli gibi görünmüyor. Devlet bunları sübvanse etse dahi olmaz, devlet bunların üretimini yapmalı. Ancak supap vazifesini yerine getirirse bunlar aşağıya çekilebilir. Bu vaziyette çok zor. Eski tarım aletleriyle yetinmek zorunda kalıyoruz. Bu alete ihtiyacım var ama alamıyorum. 1990 model makine ile işimi görüyorum halen."

"BU TRAKTÖRLER BİR SERVET"

Tarım Fuarı'nın açılış törenine katılan ve kendisi de bir çiftçi olan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da fiyatların çok yüksek olduğunun, bu fiyatlarla çiftçinin traktör alma gücünün bulunmadığının altını çizdi. Yaşar, "Fuarda devasa traktörler var ama bu, bizim tarlanın, bizim toprağın traktörü değil. Bizim burada kimse, bunun altından kalkacak durumda değil. Yani bu traktörler bir servet. Evet, bizim Yozgat olarak tarım alanlarımız parçalı. Birçok köyümüzde birleştirme yok. Yani bu traktörün, makinaların manevra yapabilmesi lazım, belirli bir alan lazım" diye konuştu. Yaşar, "İnsanlar 2 bin liranın altında bir borcu dolayısıyla icraya düşmüş. Böyle bir ülkede siz devasa traktör yatırıyorsunuz. 5,5 milyon insan borcunu ödeyememiş, icraya düştü. Bu traktörler bu ülkenin, özellikle Yozgat'ın yapısına uygun değil. Yozgat'taki arazi parçaları birleşmemiş. Bizim büyük çiftçimiz yok" dedi.