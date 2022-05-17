Yörükler, Bodrum'daki festivalde buluştu - Haberler

Yörükler, Bodrum'daki festivalde buluştu

Festival, renkli görüntülere sahne oldu

MUĞLA - Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Bodrum Yörük Obası Kültür ve Sanat Festivali" yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Bodrum Yörük Obası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Bodrum Yörük Obası Kültür Sanat Festivali" Pınarlıbelen Mahallesi Etrim Mevkii İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu'nda bulunan Yörük Çadırı'nda, konunun uzmanları, akademisyenler ve yazarların konuşmacı olduğu iki oturumlu çalıştay ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştaya Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Karaova bölgesi muhtarları, Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu temsilcileri, Aydın, Fethiye, Söke, Antalya ve Muğla bölgelerinden gelen Yörük Türkmenleri ile Karaova halkı katıldı.

Çalıştayda açılış konuşmasını yapan Bodrum Yörük Obası Derneği Başkanı Perihan Tiriç, desteklerinden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti.

Yörüklerin 550 yıllık yolculuğunun anlatıldığı "Kayadan Kopmadık" isimli belgesel gösterimi ile devam programa Araştırmacı Yazar Ramazan Kıvrak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Yiğit, Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Denizli Pamukkale Üniversitesi İnşaat Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Devrim Alkaya, Araştırmacı Yazar Yılmaz Bozkurt, Yazar, Şair Sabri Kuşkonmaz, Yazar Hüseyin Şakar, Eğitimci Yazar İlker Altınsoy, Bodrum halkından süngerci Mehmet Baş (Aksona) konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştayda "Yürüyen Türkler Yörükler", "Bodrum'daki Yörüklerin Dünü Bugünü Yarını" "Osmanlı Belgelerine Göre 19. Yy. da Bodrum'da Sosyoekonomik Hayat", "Bodrum ve Çevresinde Eski Türk İnançlarının İzleri" ve "Bodrum Yörük Türkmenleri" ile "Muğla Türküleri" konuşuldu.

Festivalin ilk günü, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu bahçesinde yakılan Yörük ateşinin etrafında davul, zurna eşliğinde oynanan yöresel oyunlar ile son buldu.

Festivalin ikinci günü ise "Yalıkavak İskele Kafe" önündeki etkinlikler devam etti. Yoğun bir katılımın olduğu festivale, Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, meclis üyeleri ve farklı yörelerden gelen Yörük Obaları başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde yöre sanatçıları Ender Kasal, Didem Kasal, Mustafa Ergene, Aliko, İzzet Can, Yücel Dağlı, Rasim Eriş, Erol Köse, Ramazan Köse, Mehmet Cangır, Sami Öztürk, Yılgör Güçlü, Yüksel Duman, Aşık Sabahattin, Aşık Mustafa, Cemal Pınarcı, Hüseyin Ürk, Pınar Kayacan, Mehmet Ali Tiriç, Arda Savran katılımcılara müzik şöleni yaşattı.

Bodrum türkülerinin söylendiği ikinci günde davul ve zurna eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından alanda kurulan Yörük çadırında temsili Yörük Göçü yapıldı. Canlı müzik eşliğinde Bodrum Yörük Obası halk dansları sergilendi ve Bodrum Yörük Obası Bindallı Kadın Ekibinin gösterileri sunuldu.

Festival, Teke yöresi sanatçıları İsmail Uzunoğlu'nun sazı ve sözüyle, İsmail Peynirci ve grubunun sipsi, delbek, curasıyla, Yörük Türkmenlerin televizyon programcısı Ramazan Kıvrak'ın yorumuyla, Türk halk müziğinin güçlü sesi Ümran Özdemir'in konseriyle sona erdi.