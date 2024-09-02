Yola çıkan kedi araç altında telef oldu, sürücü yoluna devam etti

Yola çıkan kedi araç altında telef oldu, sürücü yoluna devam etti

Otomobilin kediyi ezerek telef etme anları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yavru kediyi ezdikten sonra yoluna devam etti. O anları güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Menderes Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yol ortasına çıkan yavru bir kediyi ezdikten sonra yoluna devam etti. Sürücü hiç şey olmamış gibi yoluna devam ederken, talihsiz kedi bir süre yerde kıvrandıktan sonra telef oldu. Yaşananları güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi.