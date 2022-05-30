Yıldırım, Aydın'ın cenaze namazını kıldı - Haberler

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Yıldırım, Aydın'ın cenaze namazını kıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yıldırım, Aydın'ın cenaze namazını kıldı

Binali Yıldırım Sivas'ta, vefat eden Özel Kalem Müdürü Murat Aydın'ın annesi Olcay Aydın'ın cenaze namazına katıldı.

Binali Yıldırım Sivas'ta, vefat eden Özel Kalem Müdürü Murat Aydın'ın annesi Olcay Aydın'ın cenaze namazına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Özel Kalem Müdürü Murat Aydın'ın annesi Olcay Aydın'ın cenaze namazına katılmak üzere öğle saatlerinde hava yoluyla Sivas'a geldi. Eski Başbakan Yıldırım'ı Nuri Demirağ Havalimanında Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İdris Tataroğlu karşıladı. Yıldırım, karayolu ile cenazenin kaldırılacağı Suşehri ilçesine geçti. Suşehri ilçe merkezinde bulunan Balhatun camisinde kılınan cenaze namazına il protokolü başta olmak üzere siyasiler ve yakınları katıldı. Aydın kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü olan emekli albay Murat Aydın'ın annesi Olcay Aydın'ın (80) yaşlılığa bağlı olan sağlık problemleri nedeniyle bir süredir Sivas'ta tedavi görürken geçtiğimiz gün vefat ettiği belirtildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Aydın Cenaze Sivas Aydın Yerel Haberler

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