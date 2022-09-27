Yılan başlı biber görenleri şaşırttı

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde yılan başına benzeyen biber görenleri şaşırttı.

Kuluncak'a bağlı Kızılhisar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hacı Bekir Yılmaz (63), çalışma yaptığı bahçesinde yılan başına benzeyen biberi fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Bölgede uzun yıllardır çiftçilik yaptığını belirterek daha önce benzer bir olayla karşılaşmadığını kaydeden Yılmaz, "63 yaşındayım, uzun yıllardır kendi çapımda çiftçilik ile uğraşıyorum. Bostan, domates, biber ekerim. Bölgede yetişen bitkilerle uğraşırım. Bahçeye biber toplamaya indim. Dikkatimi çeken enteresan bir olayla karşılaştım, çok dikkatimi çekti. İlk defa yılan başlı bir bibere rastladım. Herkes görsün istedim" diye konuştu. - MALATYA