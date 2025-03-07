Yeşilay Haftası bağımlılıkla mücadele etkinlikleri düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda bağımlılıkla mücadeleye yönelik seminerler ve farkındalık çalışmaları yapıldı. Yeşilay Adıyaman Şubesi Kadın Komisyonu ve Besni İlçe Temsilciliği tarafından Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde, Yeşilay Tanıtımı ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı) eğitimleri gerçekleştirildi. Öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç kazandırmak amacıyla çeşitli sunumlar yapıldı. Program daha sonra Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda devam etti.

Buradaki programa Besni Kaymakamı Çağlar Partal, protokol üyeleri, Yeşilay Adıyaman Şubesi kadın komisyonu, ilçe okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şehit Bekir Oruçtutan İlkokulu'nun bahçesinde ise Yeşilay Kadın Komisyonu tarafından stant çalışması gerçekleştirildi. Burada vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. - ADIYAMAN