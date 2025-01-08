Yenişehir Havaalanı'nda Eğitim Uçağı Kazası

Yenişehir Havalanı'nda öğle saatlerinde kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı, ekipler tarafından kaldırıldı.

Bursa'nın Yenişehir Havaalanından havalanan FENIX Uçuş Okuluna ait eğitim uçağı, emniyetle inişini tamamladıktan sonra taksi esnasında pisti terk ederken, taksi yolu dışına çıktı. Burun üzeri kalan uçaktan, öğrenci kendi imkanlarıyla çıktı. Her ihtimale karşı olay yerine havalimanına ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından, uçağın enkazı ekipler tarafından pist dışına alındı. - BURSA