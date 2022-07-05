Yedisu'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı - Haberler

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Yedisu'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yedisu'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından (SYDV) kömür dağıtımı başladı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından (SYDV) kömür dağıtımı başladı.

Yedisu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe merkezi, köy ve mahallelerde yaşayan dar gelirli aileler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen kömürün dağıtımına başlandı.

Kömür yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri nezaretinde ihtiyaç sahibi 200 ailenin evlerine kadar götürülüp teslim edilecek. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bingöl Yedisu ASDEP Yerel Haberler

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