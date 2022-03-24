Yazıkonak Belediyesinden teşekkür ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yazıkonak Belediyesinden teşekkür ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Yazıkonak Belediyesinden teşekkür ziyareti

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, kendilerine sağladıkları kitap desteğinden dolayı Deniz Feneri Derneğini ziyaret etti.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, kendilerine sağladıkları kitap desteğinden dolayı Deniz Feneri Derneğini ziyaret etti.

Yazıkonak Belediyesi ile Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği işbirliğinde yürütülen, ortaokul ve liselere kaynak ve yardımcı ders kitabı bağışı kampanyası çerçevesinde 65 bin kitap desteği ile Deniz Feneri Derneği kampanyaya destek olmuştu. Yazıkonak Belediye Başkanı Çadırcı, desteklerinden dolayı derneğe nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çadırcı, kitap kampanyası çerçevesinde gönderilen kitapları emanet kabul edilerek Elazığ, Tunceli, Muş, Bingöl ve Diyarbakır'da birçok dezavantajı öğrencinin bulunduğu okullara makam aracıyla bizatihi kendisinin götürüp teslim ettiğini söyledi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hatif Çadırcı, Yazıkonak, Elazığ, Kitap, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title