Yavuz Donat, Mısırlı öğrencilerle buluştu

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği etkinlik çerçevesinde Mısırlı öğrenciler ile bir araya gelen gazeteci Yavuz Donat, "Off The Recod" adlı kitabını Mısırlı öğrenciler için imzaladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünyanın pek çok noktasında hayata geçirdiği çeşitli projelerle Türk kültürünün tanıtılmasına ve ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. YEE, Mısır'ın başkenti Kahire'de Türkçe öğrenen Mısırlı öğrenciler ile Türk gazeteci Yavuz Donat'ı bir araya getirdi. Doktor, öğretmen, üniversite öğrencisi Mısırlı öğrencilerle sohbet eden Yavuz Donat, öğrencilerin hikayelerini tek tek dinledi. Aralarında doktor, öğretmen, üniversite öğrencilerinin bulunduğu Mısırlı öğrenciler ile Türkçe sohbet eden Donat, daha sonra "Off The Recod" adlı kitabını Mısırlı öğrenciler için imzaladı. Donat'ın yazılarını yakından takip ettiklerini ifade eden öğrenciler, Kahire'de Yavuz Donat ile bir araya gelmekten memnun olduklarını ifade etti. - KAHİRE