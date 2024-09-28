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Yaşlı Adamı Sokak Ortasında Darp Eden Genç Kameraya Yakalandı

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Osmaniye'de genç bir adamın 75 yaşındaki Mehmet D.'yi sokak ortasında dövüp tekmelediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sonrası Osmaniye Valisi gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

Vicdanları yaralayan olay kamerada: Yaşlı adamı dövüp yerde tekmeledi

OSMANİYE - Osmaniye'de tartıştığı yaşlı adamı sokak ortasında döven genç cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmaniye Yunus Emre Mahallesi, Mustafa Özden ortaokulu yanında yaşanan olayda Ömer Ü.'ün 75 yaşındaki Mehmet D.'yi acımasızca darp ve küfür ettiği görüntüler yer aldı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız." paylaşımında bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşlı Adamı Sokak Ortasında Darp Eden Genç Kameraya Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel

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