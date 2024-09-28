Yaşlı Adamı Sokak Ortasında Darp Eden Genç Kameraya Yakalandı

Vicdanları yaralayan olay kamerada: Yaşlı adamı dövüp yerde tekmeledi

OSMANİYE - Osmaniye'de tartıştığı yaşlı adamı sokak ortasında döven genç cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmaniye Yunus Emre Mahallesi, Mustafa Özden ortaokulu yanında yaşanan olayda Ömer Ü.'ün 75 yaşındaki Mehmet D.'yi acımasızca darp ve küfür ettiği görüntüler yer aldı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız." paylaşımında bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.