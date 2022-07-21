Yaşar Tüzün, Dolu Yağışının Vurduğu Ayçiçeği Tarlalarından Seslendi: "Bölgenin Afet Kapsamına Alması Gerekiyor"

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'teki tarım arazileri, geçen haftalarda yaşanan dolu yağışından olumsuz etkilendi, çiftçiler zarara uğradı. Yenipazar İlçesi'nde, dolu yağışının vurduğu tarlaları ziyaret eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Hükümetin mutlak suretle bu bölgeyi afet kapsamına alması gerekiyor" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Yenipazar ve Gölpazarı ilçelerinde yaşanan dolu felaketi sebebiyle bölgenin afet kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Yenipazar İlçesi'nde, dolu yağışının vurduğu tarlaları ziyaret eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta Yenipazar, Gölpazarı ilçemizin köylerinde yaşanan doğal afeti yerinde incelemeye geldik. Yenipazar ilçemizde bulunan toplam 40 bin dekarlık arazide buğday, arpa ve ayçiçeği yaşanan dolu felaketiyle yerle bir olmuştur. Doğal afet yüzde yüz oranındadır. TARSİM sigortası olmadığı için köylülerimiz ve ilçede yaşayan vatandaşlarımız çok mağdur olmuşlardır. Bu nedenle, Tarım Bakanlığı'mızı ve ilgili hükümetin mutlak suretle ama mutlak suretle bu bölgeyi afet kapsamına alması gerekiyor.

İl başkanımız, ilçe başkanımız, il genel meclisi üyelerimiz ile birlikte tespitlerde bulunuyoruz. Bu tespitleri ilgili makama ve bakanlığa taşıyacağız. Vermiş olduğumuz soru önergesi mevcuttur. Ama bu yeterli değildir. Bu soru önergesinin mutlak suretle hükümet tarafından Yenipazar ilçemiz afet kapsamına alınması gerekiyor. Görüldüğü gibi işte dolunun yarattığı tahribat, işte canlı olması gereken ayçiçeği bu iken maalesef bu durumda.

Tüm gözle görebileceğiniz bu arazide bulunan 40 bin dönümlük arazi şu anda buğday, arpa ve ayçiçeği yerle bir olmuştur. İlgili bakanlıktan bu bölgenin mutlak suretle afet kapsamına alınmasını talep ediyoruz."

ANKA / Yerel