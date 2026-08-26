Haberler

Adıyaman'da Yaban Hayvanları Koruma Altında

Adıyaman'da Yaban Hayvanları Koruma Altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’da 1 hafta içerisinde vatandaşlar tarafından yavru ve yaralı halde bulunan yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adıyaman'da 1 hafta içerisinde vatandaşlar tarafından yavru ve yaralı halde bulunan yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Vatandaşların ihbarları üzerine harekete geçen DKMP ekipleri, farklı noktalarda bulunan yavru ve yaralı hayvanları teslim alarak gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması için koruma altına aldı.

Veteriner hekimler ve ekipler tarafından sağlık kontrolleri gerçekleştirilen hayvanların, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.

DKMP Müdürlüğü yetkilileri, duyarlı vatandaşlara gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ederek, yaralı veya yardıma muhtaç yaban hayvanlarıyla karşılaşılması halinde en kısa sürede yetkililere bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha

Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Sidiki Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! Coventry City turladı

Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! İşte kazanan
Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri

Şerife'nin öldürülmeden önceki son sözleri: Bu adam bana...

Denizli'de tartıştığı kişiyi demir çubukla öldürdü

Kavgayı ayırdılar, asıl dehşet sonra yaşandı
Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi