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Yalova'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Yalova'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi
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38 yaşında kalp krizi geçirerek vefat eden İsa Bacanak için Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende ailesi ve mesai arkadaşları bir araya geldi. Bacanak'ın cenazesi memleketine uğurlandı.

Yalova'da istirahatli olduğu sırada kalp krizi geçirerek 38 yaşında vefat eden polis memuru İsa Bacanak için tören düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsa Bacanak,istirahatli olduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde vefat eden polis memuru için tören gerçekleştirildi. Törene Bacanak'ın eşi, ailesi ve mesai arkadaşların yanı sıra Vali Hülya Kaya, Garzinon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Encan Altın, kurum müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk törende dualar okudu. Ardından Bacanak'ın cenazesi memleketi Amasya'ya uğurlandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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