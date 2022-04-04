Yalova'da gıda denetimlerine hız verildi - Haberler

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Yalova'da gıda denetimlerine hız verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yalova'da gıda denetimlerine hız verildi

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerine hız verildi.

YALOVA (İHA) - Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerine hız verildi.

Gıda denetim ekipleri, Ramazan ayında tüketimi yoğunlaşan ekmek, unlu mamuller, tatlı ile et ve süt ürünlerine yönelik üretim yapan işletmelerle ilgili denetimlerini artırdı. Ekipler, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla rutin kontrollerini sürdürürken Ramazan ayı boyunca gıda denetimlerinin aksatmadan yapılacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başta gıda satış yerleri olmak üzere gıda işletmelerinde oluşacak yoğunluğun neden olabileceği olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması ve gerekli her türlü hijyen tedbirinin eksiksiz uygulanması yönünde kontroller yapılacak ve bu konuda gıda işletmeleri bilgilendirilecek" denildi. - YALOVA

Yalova'da gıda denetimlerine hız verildi

Yalova'da gıda denetimlerine hız verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan, Yalova, Tarım, Yerel, Haberler

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