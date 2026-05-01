Yalova'da 1 Mayıs kutlandı

Yalova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Yalova Emek ve Demokrasi Güçleri platformu düzenlenen programla kutlandı.

1 Mayıs Bayramı, Gazipaşa Caddesi üzerinde kortej ile başladı. Kortejde ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar marşlar söyledi. Grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüşüyünü tamamlayarak meydanda kutlama yaptı. Eğitim-Sen Yalova Üyesi Özgür Girişen burada kalabalığa hitap etti. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Özgür Girişen, "İşçiler, Emekçiler, Kadınlar, Emekliler, bu ülkenin, hepimizin geleceği sevgili gençler, çocuklar merhaba. Üretenler, hayatı var edenler merhaba. 1 Mayıs Birlik, Mücadele Dayanışma Günümüz kutlu olsun" dedi.

Meydandaki kutlamalar, yapılan konuşmaların ardından katılımcıların halaylar çekmesiyle son buldu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı