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Vurdukları domuzu aracın arkasına bağlayarak böyle sürüklediler

Yerel Haberler

Tunceli'de vurdukları yaban domuzunu araçlarının arkasına bağlayarak sürükleyen avcıların o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüler, büyük tepki çekti.

Tunceli'ye yurtdışından geldikleri öğrenilen bir grup avcı, merkeze bağlı Batman Köyü civarındaki ormanlık alanda domuz avı gerçekleştirirken kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yaban domuzlarının avcıların açtığı ateş nedeniyle korkuyla kaçışmaları yer aldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, ilde domuz avı gerçekleştirilen bazı avcıların vurdukları yaban domuzunu aracın arkasına bağlayarak sürüklemeleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntüler, büyük tepki çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tunceli 3. Sayfa Yerel Haberler

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