Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Haberler

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Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bozüyük Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdürü Ömer Oğuz Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdürü Ömer Oğuz Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Okul Müdürü Yıldırım ve beraberindeki öğretmenler Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet ettiler. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine plaket takdim ederek nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Vilayetler Hizmet Birliği, Ömer Oğuz, Bozüyük, Yerel, Haberler

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