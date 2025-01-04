Vezirçiftliği Mahallesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kış Yardımı

Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Muhtarlığı, yardımseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere 100 bot ve mont teslim etti.

Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Muhtarlığı, 11 yıldır çocuklar üşümesin diye ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor. Mahalle Muhtarı Bahaddin Aktepe, bu yıl da hayırseverler ve iş adamlarının destekleriyle topladığı 100 bot ve 10 montu ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için Vezirçiftliği Ortaokulu ile Vali İhsan Dede İlkokulu'na teslim etti. Öğrenciler kış gününde aldığı mont ve ayakkabılarla çok mutlu olduklarını belirtti. - KOCAELİ