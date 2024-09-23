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Veteriner Hekimleri Odası 15. Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet Bostancı Güven Tazeledi

Veteriner Hekimleri Odası 15. Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet Bostancı Güven Tazeledi
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Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası 15. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Bostancı, tek aday olarak seçimi kazanarak yeni dönemde başkanlık görevine devam edeceğini açıkladı. Bostancı, genç meslektaşlara daha fazla yer vereceklerini ve tarım ve hayvancılık politikaları üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası 15. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Bostancı seçimi kazanarak güven tazeledi.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası 15. Olağan Genel Kurulu 21-22 Eylül tarihlerinde Kocaeli Ticaret Odasında yoğun katılımlı gerçekleşti. Tek adaylı listede mevcut başkan Mehmet Bostancı, 3. döneminde de seçimi kazanarak yeni dönemde oda başkanı olarak göreve 'Devam' dedi. Seçim sonrası açıklama yapan Bostancı, "Genel kurulumuz ve bugünkü seçimimiz katılım bakımından oldukça iyi. Özellikle genç meslektaşlarımız oldukça fazla ilgi göstermiştir. Yeni dönem için listelerimizi hazırlarken genç meslektaşlarımıza yer vermeye çalıştık. Her zaman burada baki olmadığımızı söyledik, bundan sonraki süreçte görevi gençler devralacak. Onlar bilgi ve tecrübelerimizden yararlanacak. Yeni dönemde akademik odalarla çok daha iletişim içerisinde olacağız, geride kalan dönemde bunu bir oranda başardık ama şimdi daha üst seviyeye taşımaya çalışacağız. İyi bir tarım ve hayvancılık politikası için çalışacağız. İleri düzey hayvancılık, ileri düzey veteriner hekimlik hizmetleri ile mümkündür. Başta kentimiz hayvancılığı olmak üzere ülke hayvancılığı adına önemli adımlarımız olacaktır. Önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönem de şeffaf, ulaşılabilir, temsil gücü yüksek bir yönetim ve yeni projelerimizle beraber mesleğimizi bir adım daha öteye taşıyacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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