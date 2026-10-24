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Vatandaşlar, Abidin'e benzeyen Aksaraylı lokantacıyla fotoğraf çektiriyor

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Vatandaşlar, Abidin'e benzeyen Aksaraylı lokantacıyla fotoğraf çektiriyor Haber Videosunu İzle
Vatandaşlar, Abidin'e benzeyen Aksaraylı lokantacıyla fotoğraf çektiriyor
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Aksaray'da Kurtlar Vadisi'nin Abidin'ine benzerliğiyle dikkat çeken lokanta işletmecisi, vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor. Yolda ve çarşıda görenler onunla fotoğraf çektirirken, oyuncu olmayı çocukluk hayali olarak anlatan işletmeci bu ilgiden memnun olduğunu belirtiyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakterlerinden Abidin'e benzerliğiyle Aksaray'da dikkat çeken lokanta işletmecisi vatandaşlardan ilgi görüyor. Yolda görüp şaşıran vatandaşlar resim çektirirken, hayali oyuncu olmak olan lokanta işletmecisi benzerlikten memnun olduğunu belirtti.

Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı karakterinin sağ kolu ve koruması Abidin Seferoğlu rolünü oynayan oyuncu Abidin Yerebakan'a benzeyen Aksaraylı lokanta işletmecisi 52 yaşındaki Celalettin Tok, vatandaşların ilgisini çekiyor. Celalettin Tok, hem şehir dışında hem de Aksaray'da benzetmeden dolayı vatandaşların fotoğraf karelerine girerken, hayali oyuncu olmak olan Tok bu durumdan son derece memnun olduğunu söyledi.

Oyunculuğun çocukluktan beri hayali olduğunu anlatan Celalettin Tok, "Beni Kurtlar Vadisi'ndeki Abidin'e benzetiyorlar. Çarşıya, pazara veya markete gittiğimde gençler gelip resim çekinmek istiyor. Şehir dışına çıktığımda da aynı manzara ile karşılaşıyorum. 'Sen Abidin'sin' deyip benimle resim çekinmek istiyorlar. Ben de kırmıyorum resim çekiniyorum. Aksaray'da kardeşimle birlikte lokanta işletiyorum. Bu duygu çok güzel. Oyunculuk da benim çocukluktan beri hayalimdi. Dizilerde oynamak. Hoşuma gidiyor ve ben de herkesle resim çekiniyorum" dedi.

Vatandaşlar ise Kurtlar Vadisi'nin Abidin'ine benzettiklerini ve şaşırdıklarını, fotoğraf çekindiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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