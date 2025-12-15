Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) "Fanatizmin, Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi" konulu konferans düzenlendi.

Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde "Fanatizmin, Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi" başlıklı bir konferans verildi. Van Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Menderes Koyuncu tarafından verilen konferansa çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Koyuncu, "Fanatizmin Monomerleri" adını verdiği, değişim arzusu, kişilik, yoksulluk, adalet, umut ve enformasyon kavramları üzerinden fanatizmi ve onun kitle hareketlerine değinerek toplum üzerindeki değişime etkisini anlattı. Kişiliklerdeki bireysel farklılıklar, yoksulluk ve eğitimsizlik üçgeni içinde son yıllarda sosyal bilimler literatürüne girmiş olan "Sosyal Mühendislik" kavramının etkin kullanımının önemine dikkat çeken Koyuncu, söz sanatı güçlü, kararlı lider stereotipine sahip birinin kitleleri nasıl etkilediği ve insanların, kitleye gönüllü olarak nasıl katıldıkları konusu üzerinde bilimsel verilerle örnekler verdi.

Kitleye katılanların, ruhsal ve ekonomik durumları, fikri, sorgulayıcı, karşı argümanlara açık olmaması ve doğrusal tarzların olmayışının nedenlerini anlatan Koyuncu, "Bununla birlikte toplumun gelecek inşası için umudun mutlaka korunması gerekiyor. Dünyadaki tüm milletlerin toplumu geleceğe taşımak için ütopik de olsa bir hedeflerinin olması gerekiyor. Türk toplumunun ise yüzlerce yıldan beri var olan hedeflerini mutlaka şartlar ne olursa milletin zihinlerinde canlı tutulmasının mutlak zorunluluk olması gerekiyor" diye konuştu.

Konferans, soru cevap kısmının ardından sona erdi. - VAN