Van'da Suriye'deki Olaylara İlişkin İçin 'Ses Çıkarma' Eylemi

(VAN) Van Demokratik Kurumlar Platformu tarafından Suriye'de devam eden saldırılar ve sivil kayıplara dikkat çekmek amacıyla Van'da 'ses çıkarma' eylemi düzenlendi.

Van Musa Anter Parkında akşam saatlerinde bir araya gelen çok sayıda kişi araçlarına binerek konvoy oluşturdu. DEM Parti İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe örgütlerinde bir araya gelen çok sayıda kişi Kuzey ve Doğu Suriye'deki saldırılara karşı kentin en işlek caddelerinde ses çıkarma eylemi yaptı.

Konvoya katılanlar, araç kornaları ve müzik eşliğinde konvoy oluşturarak 'ses çıkarma' eylemine destek verdi.