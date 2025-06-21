Vali Yiğitbaşı, şehit ailesini makamında ağırladı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şehit Servet Akkuş'un babası Zafer Akkuş ve annesi Ayşe Akkuş'u makamında misafir etti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan da hazır bulundu. Vali Yiğitbaşı, "Şehit ailelerimiz bizim için her zaman önceliklidir. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, devletin şehit yakınlarına yönelik destek ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR