Vali Sözer, ÇEDES Yıl Sonu Kapanış Programı'na katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Yıl Sonu Kapanış Programı'na katıldı.

Program, Şeyh Edebali Türbesi ve Orhangazi Camii'nde düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen programda, yıl boyunca okullarda yapılan faaliyetler değerlendirilirken öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler de sergilendi. Programda, öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerle yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Vali Faik Oktay Sözer, "Çocuklarımızın hem akademik hem de manevi değerlerle yetişmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, kurum temsilcilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı