Haberler

Vali Sözer, ÇEDES Yıl Sonu Kapanış Programı'na katıldı

Vali Sözer, ÇEDES Yıl Sonu Kapanış Programı'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ÇEDES Projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu kapanış programına katılarak öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Yıl Sonu Kapanış Programı'na katıldı.

Program, Şeyh Edebali Türbesi ve Orhangazi Camii'nde düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen programda, yıl boyunca okullarda yapılan faaliyetler değerlendirilirken öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler de sergilendi. Programda, öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerle yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Vali Faik Oktay Sözer, "Çocuklarımızın hem akademik hem de manevi değerlerle yetişmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, kurum temsilcilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü

Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor

En yakınından paylaşım! Yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar

Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun'un kolundaki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan 'Lübnan Yanmalı' dedi

4 asker öldü, bakan "Ülke yanmalı" diye katliam talimatı verdi