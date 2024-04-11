Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Şehit Piyade Er Tarık Tarcan ve Gazi Süleyman Efe'nin Evlerini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın ve Gazi Süleyman Efe'nin evlerini ziyaret ederek ailelerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vali Hüseyin Aksoy, Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Mamure Mahallesi'nde bulunan baba evini ziyaret etti. Şehidin babası Hilmi Tarcan ve annesi Günay Tarcan ile bir araya gelen Vali Aksoy, ailenin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Eskişehir Vali Hüseyin Aksoy, şehit ailesine her zaman yanlarında olduklarını ve kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Vali Aksoy, Şehit Piyade Er Tarık Tarcan için Kuran'ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından aile bireyleriyle bayramlaşarak ziyaretini sonlandırdı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Gazi Süleyman Efe'nin evini de ziyaret etti

Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy ile birlikte Gazi Süleyman Efe'nin ailesine de bayram ziyaretinde bulundu. Gazi olan vatandaşın Kumlubel Mahallesi'nde bulunan evine giden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, aile yakınları tarafından karşılandı. Ardından Gazi Süleyman Efe'nin ailesinin ikamet ettiği eve geçen Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, aile yakınlarının bayramlarını tebrik etti. Aileye her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Aksoy, kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Gazinin evinde aşrı şerif okunup dualar edilmesinin ardından Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'un aile bireyleriyle bayramlaşmasıyla ziyaret sona erdi.

Vali Hüseyin Aksoy'a ziyaretleri sırasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Orhan Bayrak ve İl Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin eşlik etti. - ESKİŞEHİR