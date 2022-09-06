Vali Fuat Gürel, köylülerle bir araya geldi Yerel Haberler Karabük Valisi Fuat Gürel, köy ziyareti çerçevesinde merkez ilçeye bağlı Çukurca Köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle sohbet etti. Karabük Valisi Fuat Gürel, köy ziyareti çerçevesinde merkez ilçeye bağlı Çukurca Köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle sohbet etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Karabük Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu ile birlikte Çukurca Köyü Ocasak Mahallesi, Dere Mahallesi, Cobu Mahallesi ile Merkez Mahallesini ziyaret eden Vali Gürel, Çukurca Köyü Muhtarı Raşit Şahin'den Tarım ve Hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Köy sakinlerinin talep ve sorunlarını dinleyen Vali Gürel belirtilen konuların çözüme kavuşturulması için takipçisi olacağını söyledi. - KARABÜK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hasan Benlioğlu Karabük Yerel Haberler

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