Vali Yılmaz şehit ailesini bayramda ziyaret etti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in anne ve babası Sevgi Çetin ile Eyüp Çetin'i ve kardeşi Seda Çetin'i ziyaret etti.

Şehit ailesiyle bir araya gelerek bayramlarını tebrik eden Vali Yılmaz, aile fertleriyle sohbet etti. Şehidin aziz hatırasının daima yaşatılacağını ifade eden Vali Yılmaz, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin emanetlerinin milletin baş tacı olduğunu belirtti. Şehit Recep Çetin için dua eden Vali Yılmaz, aileye sabır ve metanet temennisinde bulundu. Aile fertleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Vali Yılmaz şehit ailesine sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
