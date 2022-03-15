Vali Çuhadar Müdür Aşçı'ya başarılar diledi - Haberler

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Vali Çuhadar Müdür Aşçı'ya başarılar diledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Çuhadar Müdür Aşçı'ya başarılar diledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, geçtiğimiz günlerde atanan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'ya başarılar diledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, geçtiğimiz günlerde atanan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'ya başarılar diledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, geçtiğimiz günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ramazan Aşçı'yı makamında ziyaret etti. Müdür Aşçı'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Çuhadar, başarılar diledi.

Vali Çuhadar, eğitim ve öğretime oldukça büyük önem verdiklerini ifade etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Çuhadar, Ramazan Aşçı, Adıyaman, Yerel, Haberler

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