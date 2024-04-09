Denizli Valisi, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl Dönümü için mesaj yayımladı

10 Nisan Polis Haftası kapsamında Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisi; her koşulda, gerektiğinde canını hiçe sayarak fedakarca görevini yerine getirmiş ve Milletimizin güven ve takdirini kazanmıştı" dedi.

Her sene kutlanan 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Türk Polis Teşkila'nın 179'uncu Kuruluş Yıl Dönemi dolayısıyla Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun bir mesaj yayımladı. Emniyet Teşkilatının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güven ve cesaretle vazifelerine devam edeceğini belirten Coşkun, "Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisi; her koşulda, gerektiğinde canını hiçe sayarak fedakarca görevini yerine getirmiş ve Milletimizin güven ve takdirini kazanmıştır. Türk Polis Teşkilatı, Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün, demokratik düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, huzur ve güven ortamının ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını büyük bir özveriyle 179 yıldır sürdürmektedir" dedi.

Şehit Polisleri rahmetle andığını dile getiren Coşkun, "Bu duygu ve düşüncelerle, Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 179. yılında; İlimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızı tebrik ediyor ve 10 Nisan Polis Gününü kutluyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, görevi başındaki emniyet mensuplarımıza başarı dileklerimle aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ