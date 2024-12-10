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Vali Çiftçi, Mobbing ile Mücadele Derneği'ni Kabul Etti

Vali Çiftçi, Mobbing ile Mücadele Derneği'ni Kabul Etti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı Jale Hülya Alcan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Alcan, mobbing önlenmesi için işverenlerin ve çalışanların aktif rol almasını vurguladı. Vali Çiftçi, kamuda farkındalık artırmak için eğitim çalışmaları yapılacağını açıkladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı, Yeminli Sosyal Arabulucu, Öğretim Görevlisi Jale Hülya Alcan ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Vali Çiftçi'ye mobbing ile mücadeleyi anlatan Başkan Hülya Alcan, Mobbingi önlemek için, işverenlerin ve çalışanların aktif bir rol oynaması gerektiğini belirterek, "Yöneticiler ve işverenler, mobbinge sıfır tolerans politikası benimsemeli ve çalışanlarına açık bir iletişim ortamı sağlamalıdır. İşyerinde mobbinge karşı bir politika ve prosedürlerin oluşturulması önemlidir" dedi.

Vali Çiftçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kamuda mobbing konusunda farkındalık oluşturmak adına eğitim çalışmaları yapılacağını belirtti.

Vali Çiftçi ziyaret sonunda dernek yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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