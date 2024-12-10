Vali Çiftçi, Mobbing ile Mücadele Derneği'ni Kabul Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı, Yeminli Sosyal Arabulucu, Öğretim Görevlisi Jale Hülya Alcan ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Vali Çiftçi'ye mobbing ile mücadeleyi anlatan Başkan Hülya Alcan, Mobbingi önlemek için, işverenlerin ve çalışanların aktif bir rol oynaması gerektiğini belirterek, "Yöneticiler ve işverenler, mobbinge sıfır tolerans politikası benimsemeli ve çalışanlarına açık bir iletişim ortamı sağlamalıdır. İşyerinde mobbinge karşı bir politika ve prosedürlerin oluşturulması önemlidir" dedi.

Vali Çiftçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kamuda mobbing konusunda farkındalık oluşturmak adına eğitim çalışmaları yapılacağını belirtti.

Vali Çiftçi ziyaret sonunda dernek yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM