Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan 'altın kart' satışına başlıyor

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek
Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek

Vali Çiftçi, "Hocalı Katliamı'nın acısı yüreklerde hala taze"

Vali Çiftçi,
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hocalı katliamının yıl dönümünü vesilesiyle bir anma mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hocalı katliamının yıl dönümünü vesilesiyle bir anma mesajı yayınladı.

Hocalı Katliamının, milletimizin vicdanında silinmez bir yara olarak yer edindiğini ve bu acı yüreklerde hl tazeliğini koruduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, " 26 Şubat 1992'de, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde gerçekleştirilen bu vahşette; aralarında 106 kadın, 63 çocuk ve 70 yaşlının bulunduğu 613 Azerbaycanlı kardeşimiz, hunharca katledilmiş; 487 kişi ağır yaralanmış, bin 275 kişi esir alınmış ve 150 kişinin akibeti hala bilinmemektedir. Ermenilerin, 33 yıl önce Hocalı'daki insanlık dışı katliamı, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Aynı zihniyet, yaklaşık bir asır önce şehrimizde ve bölgemizde de benzer vahşetlerle masum vatandaşlarımızı katletmiş, birçok insanımızı yerinden-yurdundan etmiştir. Her iki süreçte de masum siviller hedef alınmış, insanlık suçlarında hiçbir sınır tanınmamıştır" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın yüreklere kök salmış kardeşliğinin temelinin; ortak kültür ve tarihe dayandığını hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Yaşanan tüm acılara rağmen 30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'ın azatlığı, bölgede yeniden Azerbaycan bayrağının dalgalanmaya başlaması bizler için bir tesellidir. Ülkemiz; siyasi ve manevi desteğiyle Azerbaycan'ın yürüttüğü hak davasında en büyük destekçisi olmuştur. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesinde de yer bulduğu üzere "Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Hiçbir güç Türkiye-Azerbaycan birliğini sarsamayacaktır." "İki devlet, tek millet" şiarıyla, 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından biri olarak tarih sayfalarında yer alan Hocalı Katliamı'nda katledilen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Neden haftalardır 1 dakika bile oynamadığı ortaya çıktı
img

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
img

Polis memurunun şehit olduğu katliam gibi kaza kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?

Her şey bu yazıyla başladı! Kiracılara otopark yasağı
Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti

Şampiyonu şimdiden ilan etti
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.