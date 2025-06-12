Vali Aydoğdu, Görev Yerleri Değişen Kaymakamlara Veda Etti
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görev yerleri değişen Kemaliye, İliç ve Kemah kaymakamlarını kabul ederek, hizmetleri için teşekkür etti ve yeni görevlerinde başarı diledi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yerleri değişerek Erzincan'dan ayrılacak olan Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer ve Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu'nu kabul etti.
İl ve ilçelerde yaptıkları hizmetleri için mülki idare amirlerine teşekkür eden Vali Hamza Aydoğdu, yeni görev yerlerinde de kendilerine başarılar diledi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel