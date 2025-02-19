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Vali Aslan, Öğrencilere İnovasyon Tavsiyesinde Bulundu

Vali Aslan, Öğrencilere İnovasyon Tavsiyesinde Bulundu
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek onlara inovatif düşünme ve icat yapma konusunda önerilerde bulundu. Ayrıca okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi onlara "Test edin, deneyin, icat etmeye çalışın" tavsiyelerinde bulundu.

Vali Aslan, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ile birlikte Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda atölye ve sınıflarda öğrencilerle hedefleri konusunda sohbet eden Vali Aslan, öğrencilere "Test edin, deneyin, icat etmeye çalışın" önerisinde bulundu. Selçuk Aslan daha sonra ise okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alarak gerçekleştirdiği öğretmenler odası toplantısında öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve eğitim konusundaki özverili çalışmaları için teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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