Vali Aktaş'tan Jandarma Teşkilatına 186. yıl tebriği

Uşak Valisi Naci Aktaş, Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanınlığı personellerini kabul etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve beraberindeki jandarma personelini kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, Jandarma Teşkilatı'nın Türk milletinin güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü özverili çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade etti

Vali Aktaş "Kurulduğu günden bu yana halkımızın huzuru, güvenliği ve devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle çalışan Jandarma Teşkilatımız, sadece kolluk göreviyle değil, aynı zamanda milletimizin gönlündeki yeriyle de büyük bir kıymete sahiptir. 186 yıllık köklü geçmişiyle jandarmamız, görevini her zaman yüksek bir sorumluluk anlayışıyla yerine getirmiştir. Tüm personelimizi tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. - UŞAK