Uşak Valiliği'nden, Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Dr. Naci Aktaş, makam kapısının vatandaşların her zaman ulaşabileceği bir hizmet kapısı olacağını vurgulayarak, "Şahsıma duyulan bu güvene layık olmak en temel hedefim olacak" dedi.

Vali Aktaş, tören mangası tarafından karşılandı. Ardından kaymakamlar ve kurum müdürleri ile tanışan Vali Aktaş, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar gibi kadim bir şehide görev yapacak olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Vali Aktaş, "Anadolu'nun kilidi olan ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu müstesna topraklarda Afyonkarahisar Valisi olarak bugün itibarıyla göreve başlamanın onuru ve mutluluğunu yaşıyorum. Ecdadımızın emaneti olan böylesi kadim bir şehre hizmet etme imkanı bulmak, benim için büyük bir gurur kaynağı olduğu kadar, aynı zamanda ağır bir sorumluluktur. Bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"Makam kapısı vatandaşların her zaman ulaşabileceği bir hizmet kapısı olacak"

Vatandaşların kapılarının her daim açık olacağını dile getiren Vali Aktaş, "Şahsıma duyulan bu güvene layık olmak en temel hedefim olacak. Zira güven, beraberinde sorumluluk getirir; sorumluluk ise kararlılık ve gayreti mecburi kılar. Bu nedenle, devletimizin öncelikleri doğrultusunda Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilimizden en güçlü katkıyı sağlamak için mesai arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışacağız.

Makam kapısı vatandaşların her zaman ulaşabileceği bir hizmet kapısı olacak. Bu yaklaşımla bizler; halkın içinde olan, sorunları yerinde tespit eden ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını esas alarak devletimiz ile vatandaşlarımız arasındaki gönül köprülerini güçlendirmeyi, adaleti her bir hemşehrimiz için hissedilir kılmayı en temel önceliğimiz olarak görüyoruz" ifadelerine kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı