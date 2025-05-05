Vali Aksoy, Trafik Haftası Kapsamında Stantları Ziyaret Etti

Vali Aksoy, Trafik Haftası Kapsamında Stantları Ziyaret Etti
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla trafik ekiplerinin kurduğu stantları ziyaret ederek, trafik kazalarının önlenmesi ve kurallara uyulmasının önemini vurguladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' çerçevesinde trafik görevlilerinin kurduğu stantlara ziyarette bulundu.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince Valilik Meydanı'nda stantlar kuruldu. Ekiplerce trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uymanın gerekliliği yönünde bilgilendirme çalışmaları yapılırken, Vali Aksoy stantları gezerek ilgililerden bilgi aldı. Stantları ziyaret eden öğrencilerle de sohbet eden Vali Aksoy, çocuklara trafik kurallarından ve bu kurallara uyulmasının öneminden bahsederek, ailelerine de uyarmalarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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