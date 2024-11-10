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Vali Aksoy, Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün kaldığı konağı ziyaret etti

Vali Aksoy, Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün kaldığı konağı ziyaret etti
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün Eskişehir ziyareti sırasında bir gece kaldığı Yeşil Efendi Konağı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün Eskişehir ziyareti sırasında bir gece kaldığı Yeşil Efendi Konağı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de saygı ve minnetle anıldı. 10 Kasım çerçevesinde düzenlenen programlar, bu sabah saat 08.45'te Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen anma töreni ile başladı. Ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün Eskişehir'e geldiği sırada bir gece kaldığı Yeşil Efendi Konağı'nı (Atatürk ile Bir Gün Müzesi) ziyaret etti. Ziyarette Atatürk'ün kullanmış olduğu botları, savaştan kalma birçok silah ve kılıç gibi askeri eşyaları inceleyen Vali Aksoy, müze yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

"Cumhuriyetimizin ne zor şartlarda kurulduğunu genç kuşaklara aktarmak durumundayız"

Vali Aksoy, ziyareti esnasında yapmış olduğu açıklamasında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümü. Bugün valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, saygıyla andık ve bu çerçevede garnizon komutanımızla birlikte Atatürk'ün Eskişehir'i ziyaretinde bir gece konakladığı bu binayı da bugün ziyaret ettik. Cumhuriyetimizin ne zor şartlarda kurulduğunu çok iyi bilmek ve genç kuşaklara aktarmak durumundayız. Büyük zorluklarla verilen bu mücadelede yaşamını kaybeden bütün şehitlerimizi, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, saygıyla anıyoruz. Bize bıraktıkları bu cumhuriyetin 2'nci yüzyılda daha iyi bir noktaya taşımak adına bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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