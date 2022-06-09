Vahap Seçer, Seka Limanı'nda Süren Çalışmaları Değerlendirdi: "Mevzuat Dışına Çıkıldığı Noktada Gerekli Müdahaleyi Yaparız" - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı 1. birleşimine, taşınan Taşucu'ndaki Seka Limanı'nda süren çalışmaların yasalara uygun yapılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Vahap Seçer, "Yasaların arkasını dolanarak da bazı işler çevrilmeye çalışıldığının farkındayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olan gelişmelere asla seyirci kalamayız. Mevzuat dışına çıkıldığı noktada gerekli müdahaleyi yaparız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Haziran ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşulan konular arasında Silifke'de çalışmaların sürdüğü Seka Limanı, GMK Bulvarı üzerinde bulunan ve afet riskli yapı ilan edilen PTT tesisleri gibi önemli konular konuşuldu.

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SORUMLULUK ALANINDA OLAN GELİŞMELERE ASLA SEYİRCİ KALAMAYIZ"

Başkan Seçer, Meclis'te gündem maddelerine geçilmeden önce dilek ve temenniler bölümünde konuşan Meclis üyelerinin sorularını ve değerlendirmelerini yanıtladı. Silifke Taşucu'nda bulunan Seka Limanı'nda süren çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Seka Limanı'nda gelişen olayları ben de takip ediyorum. Mutlaka Mersin'de yatırım olmalı, Mersin'de liman da olmalı. Mersin'de yol da yapılmalı, fabrika da olmalı, iş sahaları da açılmalı, konutlara da alanlar açmalıyız. Ancak bütün bu işlemleri yaparken bunları belirli bir mevzuat çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Ama zaman zaman şunu da gözlemliyoruz; yasaların arkasını dolanarak da bazı işler çevrilmeye çalışıldığının farkındayız. Bu da ayrı bir tartışma konusu ama liman özelinde değerlendirme yapacak olursam; Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olan gelişmelere asla seyirci kalamayız. Mevzuat dışına çıkıldığı noktada gerekli müdahaleyi yaparız. Diğer kurumlara ait sorumluluk alanlarındaki gelişmelere de yanlışlara da eğer kurum gerekli refleksi yasal çerçevede gösteremiyorsa da onu gösteririz, bir görüş olarak ortaya koyarız."

Erdemli'deki Hazine arazileri üzerinde yaşayan vatandaşların mağduriyetinin dile getirilmesi üzerine de değerlendirme yapan Başkan Seçer, "Açıkçası bu konu Hazine'nin konusu. Bu konu Büyükşehir'in herhangi bir taraf olduğu, müdahil olduğu bir konu değil ama Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim müdahil olduğum bir konu var ki; orada yaşayan hemşerilerimin mağduriyeti. Bu mağduriyet o vatandaşımızın orada bulunmasının; yasal zemine oturmamış olsa bile buna dikkat edilerek yapılması lazım. Orada bir köylü vatandaş tarımsal faaliyet yapıyor, evet orada işgal ettiği alan şu anda hukuki olarak onun alanı değil ama bu demek değildir ki bir önlem almadan, katkı yapmadan, yol çizmeden, yol gösterilmeden yaka paça o alandan bu insanları çıkarıp atmak doğru bir yaklaşım değil. Devlet aklı bunu yapmaz. Onun için de daha dikkatli işlemler yapmak durumundayız diye düşünüyorum" dedi.

AFET RİSKLİ YAPI İLAN EDİLEN PTT TESİSLERİ DE KONUŞULDU

Meclis'te GMK Bulvarı üzerinde yer alan PTT tesislerinin afet riskli yapı olarak ilan edilmesi konusu da gündeme geldi.

Bu konuyla ilgili de değerlendirme yapan Başkan Seçer, bazı uygulamaların yerel yönetimlerin görüşü alınmadan yapıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Mevcut yasalara göre Çevre Bakanlığı resen düzenleme yapar. Bu yasaları biz çıkarmadık. Bunlar son iktidar dönemlerine ait uygulamalar. Yani yerelin haberi olmadan resen yapılan işlemler. Sadece bu değil bunun gibi onlarca işlem. Bunun gibi kentin istikbaline kast edebilecek, kentin istikbaline ya da olumlu tesir edebilecek onlarca proje resen Çevre Bakanlığı'ndan ya da ilgili kurumlar tarafından yapılabiliyor, planlanabiliyor, müdahil olunabiliyor. Kentin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını bu Meclis'in yapması lazım. Alanın üzerindeki binalar afet riski taşıyor diye açıklama yapıldı. Buraya kadar tamam. Bizim Kırmızı Lacivert İşhanı'nı, Tarsus Şelale Oteli binasını yıkma nedenimizde zaten bu. İyi güzel de bizim tartıştığımız üzerindeki alanlar değil, o arsanın değeri, o arsanın imar değişikliği ile elde edilecek rantı. Bu rant nereye gidiyor? Uygun yere gidiyorsa başımız üzerine. Hiçbir lafımız sözümüz yok. Acaba buradaki yerel devlet kurumlarının; örneğin Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Yenişehir Belediyesi'nin bu arsa ile ilgili bir tasarrufu olabilir mi?"

"BU MEMLEKET SİZİN BABANIZIN MALI MI? PTT KAMU MALI"

Büyükşehir Belediyesi'nin arsa fakiri olduğunu da hatırlatan Başkan Seçer, hizmet yapmak için uygun araziyi rahatça bulamadıklarına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Acaba Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir kültür merkezi arayışı var da rahat arazi bulabiliyor mu? ya da az önce söyledim; Zafer Çarşısı örneğinde olduğu gibi. Buradaki esnaf arkadaşlara uygun bir projeyle iş yeri yapıp en azından onların mağduriyetini önleme gibi bir çabası var. Bunu yapacak bir arazisi var mı? Arazi bulabiliyor mu? ya da Mersin Büyükşehir Belediyesi kendisine kamuya hizmet verecek hizmet alanları yapmak istiyor, kamu binaları yapmak istiyor. Bunun için bir alanı var mı? Şimdi bunlar nezaketen de sorulmadan resen, emren; 'PTT arazisini biz turizm ve ticarete dönüştürelim önce gönderelim bakanlığa. Sonra gelsin önünüze biz bunun gereğini yaparız'. Kardeşim sen tüccar mısın? Bu memleket sizin babanızın malı mı? PTT kamu malı. Yerele bir sorun, görüş alın, bir şey söyleyin. Bizden istenen görüş şu; o da şekil şartını yerine getirmek için; biz olumsuz da görüş versek zaten orada işin adı konmuş gereken yapılacak. Bir anlamda bizi çok özür diliyorum enayi yerine koymak, aptal yerine koymak. Bizim aptal görüntümüz yok. Bu memleket kimsenin babasının malı değil. Yasalar çıkar, her çıkan yasa doğru değildir, memleket hayrına değildir. Bu gibi işlemler memleket hayrına değildir. Buna ben de çok şiddetle karşı çıkıyorum, çıkmaya da devam edeceğim."

"NİYE BİRDEN BİRE KAMU ALANINI TURİZM VE TİCARET YAPIYORUZ? KAMU TİCARET Mİ YAPIYOR?"

Diğer gündem maddelerinin ardından PTT tesisleri konusunun yeniden açılması üzerine Başkan Seçer, Meclis üyelerine "Orasının statüsü ne? Peki bana kalsa değiştirir miyim orayı? Size kalsa değiştirir misiniz Meclis olarak? Niye birden bire kamu alanını turizm ve ticaret yapıyoruz? Kamu ticaret mi yapıyor? Kamu ne yapacak, 5 yıldızlı otel mi yapacak orayı? O zaman bütün kamu alanlarını biz turizm, ticaret yapalım. Haraç mezat satalım gitsin. Kamuya da bir şey kalmasın. Böyle yapalım herkes kurtulsun" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Meclis üyelerinin de tek tek söz alarak açıklamalarda bulunduğu konu hakkında Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Bizim burada tartıştığımız konu şu; Yenişehir Belediye Başkanımız böyle bir teklifte bulunabilir. Kime bulunuyor? Yerel Meclis'e bulunuyor. Peki PTT bu teklifi kime yapıyor? Kimsenin haberi var mı buradan? Ankara'da PTT Kurumu, ilgili Bakanlığa yapıyor. Şimdi burada ben demiyorum ki; 'olması gereken değişiklikleri yapmayayım.' Belediyeler de istiyor. Şimdi ismini vermeyeceğim, bazı belediyeler amacını ortaya koydu, amacı hasıl olsun diye gerekli düzenlemeleri yaptık. Yapmadık mı? Neden? 'İhtiyaç var.' Ama hepimizin haberi var, benim haberim var, sizin grubunuzun var, benim grubumun var. Bu makul dedik. Ama bu farklı bir şey, bizden bağımsız, bizim haberimiz olmadan, resen yapılan düzenlemelere başta karşı çıkıyoruz. Sonra diyoruz ki 'kamu alanlarının böyle haraç mezat, kimsenin haberi olmadan, üzerinde fikir yürütülmeden, ticaret, turizm, her neyse, konut şekline dönüştürülmesi yanlıştır. Bizim bahsettiğimiz bu. O arazinin ne kadar kupon arazi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakalım seyri takip edeceğiz."

"BİZ ANKARA'YA BU KADAR MAHKUM OLAMAYIZ"

Başkan Seçer, Meclis üyelerine "Resen Çevre Bakanlığı yapıyor. Ona ne diyorsunuz? Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Ben fikrimi söylüyorum; yanlış yapıyor diyorum. Siz ne diyorsunuz? Ama daha önce ne olmasını istediniz?" diye sordu. Meclis üyelerinden gelen 'kamu hizmet alanı olmasını istedik' cevabı üzerine konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, "Burada bir çelişki var. Bakın ama biz Ankara'ya bu kadar mahküm olamayız. Biz de bunu söylüyoruz. Yani bunu dillendirmemiz lazım. Orada bir işlem olacaksa bunun bu Meclis'ten yapılmasının daha doğru olacağını söylüyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel