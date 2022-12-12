Uyanır uyanmaz kümesine giren çiftçi, önüne çıkan manzarayı görünce çaresizce ağladı Yerel Haberler Adıyaman'da sabah uyandıktan sonra yakınlarının uyarısı üzerine kümesini kontrole giden bir çiftçi, içerideki 40 tavuğun parçalanmış olduğunu gördü. Çiftçi büyük üzüntü yaşarken, tavukların sansar tarafından telef edildiği öğrenildi. Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 27167 no'lu sokakta bulunan Emine Yorulmaz'a, ait kümese sansar girdi. Kümese giren sansar burada bulunan yaklaşık 40'a yakın tavuğu öldürerek telef etti. ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTEDİ Bir süre sonra durumu fark ederek kümese gelen Emine Yorulmaz'ın yakınları kümesteki bütün tavukları ölmüş halde buldu. Tavuklarının öldürülmesine oldukça üzülen Emine Yorulmaz, bu tür hayvanlara karşı çözüm bulunmasını istedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Uyanır uyanmaz kümesine giren çiftçi, önüne çıkan manzarayı görünce çaresizce ağladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.