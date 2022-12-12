Uyanır uyanmaz kümesine giren çiftçi, önüne çıkan manzarayı görünce çaresizce ağladı
Yerel Haberler
Adıyaman'da sabah uyandıktan sonra yakınlarının uyarısı üzerine kümesini kontrole giden bir çiftçi, içerideki 40 tavuğun parçalanmış olduğunu gördü. Çiftçi büyük üzüntü yaşarken, tavukların sansar tarafından telef edildiği öğrenildi.
Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 27167 no'lu sokakta bulunan Emine Yorulmaz'a, ait kümese sansar girdi. Kümese giren sansar burada bulunan yaklaşık 40'a yakın tavuğu öldürerek telef etti.
ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTEDİ
Bir süre sonra durumu fark ederek kümese gelen Emine Yorulmaz'ın yakınları kümesteki bütün tavukları ölmüş halde buldu. Tavuklarının öldürülmesine oldukça üzülen Emine Yorulmaz, bu tür hayvanlara karşı çözüm bulunmasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel