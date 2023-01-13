Usta sanatçılar ve öğrenciler sahnede düet yaptı

Adıyaman'da Türk Sanat Müziği ziyafeti

ADIYAMAN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in himayesinde gerçekleştirilen "Birlikte Söylüyoruz" projesi çerçevesinde Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Türk sanat müziğinin usta isimleri aynı sahnede buluştu.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda düzenlen etkinliğe, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul öğrencileri, veliler ve öğretmenler katıldı.

Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Türk sanat müziği sanatçılarıyla birlikte yaptıkları düet izleyicinin büyük beğenisini topladı.

Konserde Aylin Şengül Taşçı, Eda Karaytuğ, Melihat Gülses, Münip Utandı, Neval Güleç, Şennur Dinleyen ve Umut Akyürek gibi Türk sanat müziğinin dev sesleri yer aldı.

Sanat Yönetmenliğini Ses Sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın üstlendiği "Birlikte Söylüyoruz" etkinliğinde Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk sanat müziğinin dev sesleriyle birlikte birbirinden güzel eserlerden oluşan repertuarı seslendirdi.

Burada konuşan Ses Sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, "Bakanımız Mahmut Özer'in vizyonuyla başlatılan bu güzel projenin başında olmak, parçası olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Biz bu çalışmayı yaparken Türkiye'nin bir çok iline uğramayı hedef haline getirdik. Doğu'ya, Batı'ya, Kuzey'e, Güney'e, her tarafa ulaşacağız dedik. Doğu'daki ilk durağımız Adıyaman oldu. Projemizin amacı sanatı usta tecrübeli sanatçılar tarafından yeni yetişmekte olan gençlere ifade edilmesi. Bu amaçla güzel sanatlar liseleri başta olmak üzere birçok lisedeki yetenekli öğrencilerimizi çok değerli sanatçılarımızla bir araya getirdik. Her bir eseri bir usta sanatçı bir öğrenciyle paylaşarak birlikte okuyor" dedi.

Daha sonra konuşan Ses Sanatçısı Melihat Gülses, "Harika bir proje, bunun için Bakanımız Mahmut Özer'e gönülden teşekkürlerimi iletiyoruz. Biz sanatkarlarında böyle bir projede yer alması hepimiz için çok kıymetli. Çocuklarımızla Adıyaman'da ve başka birçok ilde beraber şarkılar söylememiz dünyanın en kıymetli duygusudur bizler için" şeklinde konuştu.

Usta sanatçılarla sahne alan lise öğrencilerinden Cemre Irmak Şaraldı, "Hepimiz gerçekten çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz genel anlamda. Heyecanımız var dediğim gibi. İlk defa sanatçılarla beraber olacağız, sahne atmosferini ilk defa tadıyoruz. Provalarımız oldu sadece, onun dışında hepimiz yeniyiz" sözlerini kullandı.

Usta sanatçılarla sahne alan lise öğrencilerinden Enes Kızıl ise, "İlk defa sahne alıyoruz. Çok güzel bir atmosfer, değişik bir atmosfer var. Heyecanlıyız hepimiz" diye konuştu.