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Uşak'ta dört emekli kadın eski valilik binası için imza kampanyası başlattı

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Uşak'ta dört emekli kadın eski valilik binası için imza kampanyası başlattı Haber Videosunu İzle
Uşak'ta dört emekli kadın eski valilik binası için imza kampanyası başlattı
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Uşak'ta dört emekli kadın, boşaltılan eski valilik binasının yıkılması gündeme gelince Tiritoğlu Parkı'nda imza kampanyası başlattı. Öztürk, binanın İkinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın değerli örneklerinden biri olduğunu belirterek korunması çağrısı yaptı.

(UŞAK) - Uşak'ta eski valilik binasının korunması için başlatılan imza kampanyasının sözcüsü Nihal Öztürk, inşasına 1956 yılında başlanan ve 1966 yılında hizmete açılan yapının, İkinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın değerli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Öztürk, binanın mimari ve tarihsel değerinin korunması çağrısında bulundu.

Uşak Valiliğinin, daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılan tarihi binaya taşınma çalışmalarının başlamasının ardından, eski valilik binasında hizmet veren diğer kurumlar da taşındı.

Binanın boşaltılmasının ardından yıkılmasının gündeme gelmesi üzerine, dört emekli kadının öncülüğünde, Tiritoğlu Parkı'nda basın açıklaması yapılarak imza kampanyası başlatıldı.

Açıklamaya, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası temsilcilerinin de aralarında bulunduğu meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra farklı siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi.

"GEÇMİŞİMİZE VE GELECEĞİMİZE BİR YAPI BIRAKMAK İÇİN TOPLANDIK"

Grup sözcüsü Nihal Öztürk, girişimin kent hafızasını korumak amacıyla başlatıldığını belirterek, "Biz dört kadın arkadaş olarak geçmişimize, kendi kent hafızamıza ve geleceğimize bir anı, bir yapı bırakmak için burada hep beraber toplanmayı uygun gördük" dedi.

Binanın Cumhuriyet dönemi mirasının bir parçası olduğunu ifade eden Öztürk, yapının korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını istediklerini dile getirdi. Üç haftadır ilgili kurumlarla görüşerek düşüncelerini ve taleplerini paylaştıklarını anlatan Öztürk, vatandaşları imza kampanyasına katılmaya davet etti.

Öztürk, "İmzalarınızla, paylaşımlarınızla kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Topladığımız imzaları, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına ulaştırılması için Uşak Valiliğine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Kent hafızasının kaybedilmesinin, yaşanılan şehre duyulan aidiyeti zedeleyeceğini ifade eden Öztürk, "Gelin hep birlikte kent hafızamıza sahip çıkalım. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Şehrimizi yaşatmak da hepimizin görevi olmalı. Tarihimize sahip çıkmak, kentimize sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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