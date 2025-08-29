ULUSKON Malatya İl Başkanı Polat'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Polat, mesajında 30 Ağustos'un bağımsızlığın ve milli iradenin en büyük sembollerinden biri olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Polat, "Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu eşsiz zafer, milletimizin birlik, beraberlik ve inançla neleri başarabileceğinin en büyük göstergesidir" dedi.

ULUSKON Malatya olarak geçmişten alınan ilhamla çalışmaya devam ettiklerini belirten Polat, "Bizler ULUSKON Malatya olarak ecdadımızdan aldığımız bu ruh ve kararlılıkla şehrimizin ticaretine, sanayisine ve geleceğine değer katmayı sürdüreceğiz. Zaferin ışığında, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA