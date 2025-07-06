Uludağ Ketenlik Yaylası'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uludağ Ketenlik Yaylası'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Uludağ Ketenlik Yaylası'nda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 72 personel, 1 İHA, 4 helikopter ve çeşitli araçlarla müdahale edildi.

Uludağ Ketenlik Yaylası'nda çıkan orman yangını, ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Uludağ Ketenlik Yaylası'nda, dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangına, 72 personel, 1 insansız hava aracı (İHA), 4 helikopter, 8 arazöz ve 9 iş ve hizmet aracı müdahale etti. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahale sayesinde alevlerin yayılması kısa sürede engellendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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