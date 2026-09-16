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Uludağ’da aç kalan ayı çöp konteynerinde yemek aradı

Uludağ’da aç kalan ayı çöp konteynerinde yemek aradı
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Uludağ’ın Sarıalan bölgesinde yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini karıştırarak karnını doyurmaya çalıştı.

Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini karıştırarak karnını doyurmaya çalıştı. Aç kalan ayının konteynerde yemek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde aç kalan ayı yemek aramak için işletmelerin bulunduğu alana gelerek çöp konteynerini karıştırmaya başladı. Konteynerin içerisinde uzun süre yiyecek arayan ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Ayının o anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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