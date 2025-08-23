Uludağ'da Aç Kalan Ayı Ailesi Çöp Konteynerlerini Karıştırdı

Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde aç kalan bir ayı ailesi, yiyecek aramak için çöp konteynerlerini karıştırdı. Günübirlikçilerin bıraktığı çöplerle beslenmeye çalışan ayılar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Uludağ'ın zirvesinde aç kalan ayı ailesi, çöp konteynerlerini karıştırarak yiyecek aradı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da, aç kalan bir ayı ailesi ormandan Sarıalan bölgesine indi. Yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayılar, günübirlikçilerin bıraktığı çöplerin bulunduğu çöp konteynerlerini karıştırdı.

Bölgede bulunan bir vatandaş, aç kalan ayı ailesinin yiyecek aramalarını ve yol kenarında yemelerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
