Tuzla'da mübadelenin 99'uncu yılına özel konser - Haberler

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Tuzla'da mübadelenin 99'uncu yılına özel konser

İhlas Haber Ajansı - Sevgi Canpolat - Yerel
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Tuzla'da mübadelenin 99'uncu yılına özel konser Tuzla Belediyesi ve Tuzla Rumeliler Derneği iş birliğinde 'Mübadelenin 99'uncu Yılına Özel' konser düzenlendi.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da mübadelenin 99'uncu yılına özel konser

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi ve Tuzla Rumeliler Derneği iş birliğinde 'Mübadelenin 99'uncu Yılına Özel' konser düzenlendi. Süheyla Solak'ın sahne aldığı akşamda, Tuzlalı mübadiller unutulmaz bir akşam yaşadılar.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Rumeliler Derneği iş birliğinde Mübadelenin 99'uncu yılı özel bir etkinlikle anıldı. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Kaymakamı Ali Akça'nın eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllerinden Dr. Fatma Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda Tuzlalı mübadil katıldı. Programa katılanlar Süheyla Solak'ın şarkıları ile unutulmaz bir akşam yaşadılar. Her koltuğa konulan Türk bayraklarının tüm katılımcılar tarafından sallanması ile görsel bir şölen oluştu.

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - Yerel

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