Tuzla Belediyesi'nin Kırıkhan ve Tuzla'daki çadırlarında ilk iftar yapıldı

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ve Tuzla Devlet Hastanesi'nin önünde kurulan çadırlarda ilk iftarlar yapıldı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan aşevlerinde oruç tutmak isteyen depremzedeler için hem iftar hem de sahur için yemek dağıtılıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Tuzla Belediyesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde bölgedeki ve kırsal kesimlerdeki sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için 2 adet aşevi ve bir adet mobil aşevinde günlük 2 öğün sıcak yemek pişiriliyor. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen depremzedeler için Tuzla Belediyesi tarafından özel bir çalışma yapıldı. Tuzla Belediyesi tarafından kurulan çadırda, depremzedeler ilk iftarını açtılar. Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından günlük pişen 2 öğün sıcak yemeklerin yanı sıra, oruç tutan depremzedeler için de sahur ve iftar yemeği Ramazan ayı boyunca ikram edilecek.

Tuzla'da bin kişilik iftar çadırı kuruldu

Tuzla Belediyesi Kırıkhan'da yapılan çalışmaların yanı sıra oruç tutan İstanbullu vatandaşlar için de bin kişilik iftar çadırı kurdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde ve bağışçıların destekleri ile kurulan çadırda her gün 3 çeşit sıcak yemek İstanbullu vatandaşlar ile buluşacak. Bu çerçevede çadırda ilk iftar yapıldı.