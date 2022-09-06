Tuzla Belediyesi eğitim desteği başvuruları başladı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı:

"Öğrencilerimize 2 bin liralık destek vererek eğitime desteğimizi sürdürüyoruz"

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile 2010 yılından itibaren üniversite öğrencilerine verilen eğitim desteği için başvurular başladı. 2010 yılından itibaren 30 bin üniversite öğrencisine toplam 22 milyon liralık destek sağlanırken, bu yıl öğrencilere yıllık 2 bin lira eğitim desteği verilecek.

Tuzla Belediyesi ilk, orta ve lise öğrencilerine verilen desteklerin yanı sıra üniversite öğrencileri için de eğitim desteği sağlamaya devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın desteleri ile 2010 yılından itibaren Tuzla Belediyesi'nin eğitim desteğine başvuran 30 bin üniversite öğrencisine toplam 22 milyon liralık eğitim desteği sağlandı. Bu yıl Tuzla Belediyesi'nin eğitim desteğine başvuran öğrencilere yıllık 2 bin lira eğitim desteği verilecek. Öğrenciler öğrenim desteğine, Tuzla Belediyesi e-Belediye hizmetleri internet sitesinden ya da Tuzla Belediyesi Beyaz Masa üzerinden başvurular yapılabilecek.

"Öğrencilerimize 2 bin liralık destek sağlayarak eğitime desteğimizi sürdürüyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "2010 yılından itibaren Tuzla Belediyesi olarak ilk, orta ve liseye giden öğrencilere maddi destek vermekteyiz. Bunun yanında üniversite öğrencilerine de 2010 yılından itibaren öğrenim desteği sunduk. 2010 yılından bugüne kadar vermiş olduğumuz 22 milyon liralık üniversite desteğimize devam ediyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerimize yıllık 2 bin lira destek vererek, bu desteğimizi sürdürüyoruz. Eğitime vermiş olduğumuz bu destekten yararlanmak isteyen öğrencilerimiz öğrenci belgelerini alarak, Tuzla ikametgahı ile Beyaz Masa veya online olarak başvuru yaparlarsa bundan faydalanabilirler" dedi.

"Tuzla'da yaşamanın ne kadar güzel olduğunu deneyimleyebilirsiniz"

Tuzla'da bulunan üniversitelere okumak için Tuzla'ya gelecek öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla sınırlarında bulunan üniversitelere eğitim için dışarıdan gelen öğrencilerimize şunu söylemek isterim. Muhakkak Tuzla Kart ve Tuzla Genç Kart alın. Bu kart ile 9 sosyal tesisimizden faydalanabilirsiniz. Bunun yanında Buz Pateni, Bowling gibi tüm sosyal imkanlarımızdan faydalanarak Tuzla'da yaşamanın ne kadar güzel olduğunu hep birlikte deneyimleyebilirsiniz" dedi.