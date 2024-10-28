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Türkiye Yönetilemiyor: Selçuk Geyveli'den Sert Eleştiriler

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Türkiye'nin yönetilememe durumunu eleştirerek, iktidarı ve teröristlerle ilişki kurma çabalarını kınadı. Geyveli, ayrıca 9 milyonluk İsrail'in Türkiye için bir tehdit olmadığını savundu.

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, "Türkiye artık yönetilemiyor. Dolayısıyla içerideki bebek katilinden medet umar hale gelip, ona kalkıp da siyasi itibar kazandırmaya çalışıyorsunuz" dedi.

Yeniden Refap Partisi Genel Başkan Yardımcısı Geyveli, partisinin Çorum il binasında düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. Geyveli, şöyle konuştu:

"Türkiye artık yönetilemiyor. Dolayısıyla içerideki bebek katilinden medet umar hale gelip, ona kalkıp da siyasi itibar kazandırmaya çalışıyorsunuz. Dün iktidara attığınız ipi, bugün İYİ Parti kalkıp size atıyor. Nereden nereye geldiğinize bir kendiniz aynaya bakmanız lazım. Şu an için teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Dağdaki efendim içerideki terörist sayısı yüzlerle, onlarla ifade edilecek noktalara getirdiğinizi söylüyordunuz. Peki yalan mı söylediniz de şimdi bebek katilinden medet umar hale geldiniz.

"9 milyonluk İsrail bizi tehdit edemez"

Arkadaşlar şurada 9 milyonluk İsrail, bizi tehdit edemez. Eğer kalkıp dünyanın en köklü devletlerinden biri, imparatorluklar kurmuş, bugüne kadar imparatorluk bazında elliye yakın Türk devleti tarihte yerini almış ama hiçbir zaman içinde de geriye düşmemiş, bir öncekinden daha büyük toprak ve bayrakla yürümüş ve medeniyetler kurmuş bir milletin torunlarıyız. Dolayısıyla biz İsrail'i tehdit edemeyiz. İsrail bizi tehdit edemez. Biz İsrail'den korkarak, kalkıp da hareket edemeyiz. Aslında onların İsrail'den korktukları falan yok. Çünkü İsrail diye korkulacak bir devlet yok. Onların hamisi Amerika, onların hamisi İngiltere, dolayısıyla onlardan korkarak bir savaşı yürütebilmeleri bir imkan dahilinde değil."

Türkiye Yönetilemiyor: Selçuk Geyveli'den Sert Eleştiriler
Kaynak: ANKA / Yerel

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